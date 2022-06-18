"Редко кому удается": Огневич в стильном костюмчике показала, на чем ее "поймали" за границей

злата огневич, скрин

Популярная певица поделилась очаровательным снимком из Вены, где у нее был концерт.

Знаменитая украинская певица Злата Огневич, которая сейчас активно гастролирует по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис очаровательную фотографию, сделанную после концерта в Венне.

На снимке Злата буквально светится от счастья. Похоже, она вышла на прогулку в городе, пока была там, она запечатлена на залитой солнцем улице. Перед камерой певица появилась в стильном белом костюме оверсайз, который отлично лежит на фигуре. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и лучезарная улыбка.

По словам Огневич, сейчас ее сложно "поймать" улыбающейся. В подписи к фотографии она написала: "Сейчас редко кому удается поймать мою улыбку. Хороший здесь был концерт". Также звезда оставила в сторис геолокацию Венны.


Галина Струс, politeka.net





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