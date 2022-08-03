Дантес і Кацуріна прямо зі спальні зробили зізнання: "Думаю, немає сенсу мовчати"

Даша та Вова кажуть у відео, що більше не бачать сенсу "про це мовчати".

Як повідомляє Politeka.net, співак Володимир Дантес та ресторатор Даша Кацуріна після численних чуток про їхній роман вперше записали відео разом. Відео з'явилося на сторінці в Інстаграм кожного з них, та мав інтригуюший підпис: "Ми повинні це сказати".

У відео Кацуріна постає у нічнушці, а Дантес у футболці. Ролик був записаний вдома у спальні. Даша та Вова кажуть у відео, що більше не бачать сенсу "про це мовчати".

"Ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь здається, що це не на часі, але для нас з Вовою це дійсно важливо. Ви могли про це здогадуватися, наші знайомі часом це обговорюють між собою. Думаю, немає сенсу мовчати. ??І ми з Дашею вирішили це сказати", - заінтригували Володимир Дантес і Даша Кацуріна.

Але йшлося не про роман, у якому їх підозрюють багато українців. Зокрема, Даша та Вова заговорили про тварин, які також страждають від війни та потребують допомоги.

"Не проходьте повз. Нагодуйте, залиште води. Якщо є можливість, візьміть тварин із притулку. Підтримайте UA Animals, який щодня рятує тварин від війни", — закликають Володимир Дантес та Даша Кацуріна.