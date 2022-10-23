Дружина продюсера "Квартал 95" у спортзалі поскаржилася на погане становище українок: "Немає жодних планів!"

Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук поскаржилася на стан українок.

Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук вирішила висловитися про почуття жінок та їх переживання після проведеного опитування. Анна почала активніше спілкуватися в Інстаграм з шанувальниками, тому частіше піднімає гострі та особисті теми.

У спортивному костюмі спочатку Саліванчук показала, як старанно працює заради схуднення та бажаних форм, а потім згадала, як важко займатися іншим. Багато хто не усвідомлює навіть, навіщо йде сюди і що робить.

«Я на груповому занятті запитала дівчат, чи щасливі вони. Усі сказали, що ні. Але ми заради наших ЗСУ маємо намагатися бути щасливими. Усі на автоматі займаються спортом, і ніхто не знає, що буде за п'ять хвилин. Немає жодних планів» – поділилася спостереженнями Ганна.

Також Саліванчук розмістила кадри з нової фотосесії та зізналася, що миттєво змінило її настрій на зйомці.

"Різниця між кадрами - секунди, а це просто фотограф сказала подумай про дітей" життя!", - пише актриса.