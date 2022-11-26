"Я таких чоловіків відправляла б на передову": дружина продюсера "Квартал 95" публічно присоромила людей під своїм будинком

Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла про невдалий день.

Популярна артистка Ганна Саліванчук щодня спілкується з фанатами, ділиться особистим та дивує кадрами в Інстаграм. Також вона розповідає про своє життя і вважає за краще висловлюватися прямо.

На цей раз Саліванчук поділилася однією неприємною ситуацією, коли намагалася виїхати у справах. Без розбірок не обійшлося, адже через деяких водіїв постраждали багато людей.

«Я таких чоловіків відправляла б на передову. Бо вони мають дуже багато сил воювати! Ці придурки перекрили дорогу на в'їзд та виїзд, вже 15 машин чекає на ДАІ!» - поскаржилася Ганна на вулиці і показала призвідників свавілля на дорозі під її будинком.

Раніше на своїй сторінці у Instagram 37-річна артистка показала ефектні кадри з відпочинку. На одному з відео Ганна в купальнику, який вдало підкреслив її апетитні форми, стрибає босоніж снігом, а потім пірнає в басейн. На іншому — зірка в сріблястому пальті впала на сніг і робить снігового ангела. Посаду Саліванчук вирішила супроводити текстом актуальної пісеньки:

"Зима нас не лякає. Не лякає, що світла немає. ЗСУ орків усіх раз*бет", - вірить актриса.