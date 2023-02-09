Дружина мера Дніпра показала, як відморозила ніс в Антарктиді: їй загрожувала ампутація

Дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина здивувала своїх підписників історією, яка трапилася із нею у січні минулого року. Жінка розповіла про підкорення найвищих гір Антарктиди, після якого їй ледве не ампутували ніс.

У Instagram обраниця політика поділилася деталями, а також показала кілька кадрів. На опублікованих в мережі фото вона позувала з відмороженим носом, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/maryna.filatova

Фото: instagram.com/maryna.filatova

За словами Філатової, у січні 2022 року вона наважилася піднятися на найвищі гори Антарктиди – масив Вінсон. Жінці вдалося досягнути бажаного, проте реалізація мрії принесла із собою неприємні наслідки – за підкорення висоти Марина мало не попрощалася зі своїм носом, який відморозила. Вона зізналася, що не готова була заплатити цю надто високу вартість.

Фото: instagram.com/maryna.filatova

Фото: instagram.com/maryna.filatova

"Щиро кажучи, саме за цю вершину я таку ціну заплатити була не готова. Мені навіть пророкували ампутацію. Але я дуже намагалася лікуватися, дотримуватися всіх правил. Тепер про те, що трапилося, мені нагадують лише шрами та підвищена чутливість до холоду", - написала дружина мера Дніпра.

Фото: instagram.com/maryna.filatova

Марина зазначила, що ще рік тому не могла виставити подібні фото у соцмережі, проте зараз наважилася на цей крок.

Проте навіть після пережитого досвіду в Антарктиді, жінка продовжує долати екстремальні перешкоди. Наприклад, цього року разом із донькою вона вже встигла піднятися на найвищу точку Німеччини – Цугшпіце, висота якої сягає 2962 м.

Фото: instagram.com/maryna.filatova


Любов Блажко, Апостроф





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