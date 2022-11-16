Голді Хоун зробила рідкісний вихід у світ: як зараз виглядає 76-річна дружина Курта Рассела

Американська актриса Голді Хоун – одна із найкрасивіших зірок Голлівуду. Вона відома за роллю у фільмі "За бортом", у якому вона зіграла разом із Куртом Расселом, своїм цивільним чоловіком. Разом закохані з 1983 року, однак, так і не зіграли весілля.

76-річна знаменитість зробила рідкісний вихід у світ, з'явившись на прем'єрі нового фільму своєї дочки – актриси Кейт Хадсон. Разом із донькою та зятем актриса прикрасила килимову доріжку картини "Ножі наголо 2: Скляна цибулина" у Музеї Американської кіноакадемії.

Виглядає Голді Хоун справді чудово. Для виходу у світ вона одягла трендові облягаючі чорні штани з розрізами, атласну блузу з глибоким декольте та цікавий каптан зі сріблястою вишивкою на грудях та рукавах. Її образ завершили цікаві сріблясті черевики з гострим носком, підвіска на шиї, висока зачіска та яскравий макіяж з акцентом на очах.

Голді Хоун побудувала успішну кар'єру, знявшись у таких комедійних фільмах, як "Пташка на дроті", "Смерть їй личить" і "Клуб перших дружин". Також їй вдалося знайти людину, з якою вона щаслива вже майже 40 років. Разом із Куртом Расселом актриса виховала своїх двох дітей від першого шлюбу – Олівера та Кейт Хадсон, а також спільного сина Вайатта Рассела.