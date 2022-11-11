Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»

квартал 95, жіночий квартал

Здавалося б щасливий шлюб зірки «Жіночого кварталу» і співачки Віри Кекелії опинився під загрозою, від думок про найгірше не рятував ані маленький син, ані нова вагітність акторки.

За словами Кекелії, скандали вдома були просто шалені. Чоловік акторки ще у грудні розумів, що війна неминуча, але його дружина в це не вірила.

«Він вже в грудні 2021 року вважав, що от-от, зо дня на день відбудеться повномасштабна війна і росія нападе на Україну. Він мені казав, що треба їхати, а я казала: «Ти взагалі у своєму розумі? Куди їхати? Навіщо?». І в нас були скандали величезні просто. Навіть ми вже вирішували, як будемо розривати шлюб», - зізналася Кекелія в інтерв’ю «ЖВЛ».

Не вгамовували подружжя ані маленький син Іван, ані вагітність Віри.

«Якийсь був момент, що ми такі: Ну, значить, виходу немає. Розлучення. Вже була така точка, що ні я, ні він не знали, що з цим робити. От як не чули один одного. І ти ніби хочеш почути, але не виходить», - пояснила акторка.

За словами зірки «Жіночого кварталу», це були не найкращі часи у їхних стосунках, але врятувати шлюб вдалося, як не дивно, завдяки відстані.

Рятуючись від війни, вагітна Кекелія разом з сином Іваном відлетіли до Грузії.

«Нам допомогла ця відстань. Рома лишився один, без нас, йому також було нелегко. Ти в Києві сам, тут гримить, тут летить. Ти багато чого переоцінюєш. Я також відчула, що мені не вистачає Роми. І я собі чітко відповіла на своє питання, що мені краще з чоловіком», - каже Віра.

Її чоловік Роман теж зрозумів, що хоче бути з Вірою. Нагадаємо, що у серпні вони вдруге стали батьками - сина назвали Матвієм.


Катерина Петренко, politeka.net





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Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»
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