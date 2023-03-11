Німецька католицька церква уже через кілька років благословлятиме одностатеві шлюби

Рішення підтримали 176 із 202 єпископів, що входять до синодальної асамблеї, інформує ZN.ua.

Німецька католицька церква уже через кілька років благословлятиме одностатеві шлюби

Синодальна асамблея, яка займається реформуванням Німецької католицької церкви, прийняла у п’ятницю, 10 березня, у Франкфурті документ, який дозволяє одностатевим парам вінчатися з 2026 року. Про це пише DW.

З 202 членів Синодального зібрання 176 проголосували за документ, 14 були проти і 12 утрималися.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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