Німецька католицька церква уже через кілька років благословлятиме одностатеві шлюби

Синодальна асамблея, яка займається реформуванням Німецької католицької церкви, прийняла у п’ятницю, 10 березня, у Франкфурті документ, який дозволяє одностатевим парам вінчатися з 2026 року. Про це пише DW .

З 202 членів Синодального зібрання 176 проголосували за документ, 14 були проти і 12 утрималися.