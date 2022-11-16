Жінка загинула прямо на могилі чоловіка: з'ясувалися обставини

Стало відомо про ще одну жертву масштабного ракетного обстрілу з боку окупантів 15 листопада.

Загиблу жінку знайшли на одному із цвинтарів Київської області.

«Під час повітряної атаки 69-річна жінка перебувала на цвинтарі, вшановуючи пам'ять чоловіка, і загинула через смертельне поранення уламками ракети», - повідомив голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Відомо, що жінка була мешканкою села Плесецьке.

Під ударом опинилися житлові будинки громадян та об'єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей.

Так, у Печерському районі столиці внаслідок падіння уламків збитої ракети сталося загоряння на 2 та 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку загальною площею 60 кв. м із частковим руйнуванням фасаду будівлі. Також сталася часткова руйнація квартири на 24 поверсі 24-поверхового житлового будинку без подальшого горіння.

В Оболонському районі столиці уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва.

За однією з адрес рятувальники виявили тіло одного загиблого.