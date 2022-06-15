"Не знаю, что должно произойти, чтобы люди смогли простить": Лобода вернулась в родной Ирпень, кадры

Светлана Лобода

Светлана Лобода посетила свой родной Ирпень, чтобы лично увидеть все последствия зверств россиян в городе.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась кадрами в своем Инстаграм. Как известно, Лобода какое-то время жила в россии, а также не прекращала выступать в стране-агрессоре последние восемь лет. Однако, после полномасштабного вторжения она открыто осудила войну, а теперь решила и лично вернуться на родину.

Лобода показала видео из поездки в свой родной город Ирпень. На кадрах она стояла рядом с мэром города Александром Маркушиным и смотрела на взорванный мост на Новоирпинской трассе, кадры с которым ранее разлетелись на весь мир.

Также певица прошла по городу, осматривая жилые дома, пострадавшие в результате бомбардировок россиян.

«Понемногу горожане возвращаются домой. Живут в разбитых домах. Многие живут в поселочном городке – те люди, которые полностью лишились дома. Я не знаю, что должно произойти, чтоб эти люди смогли простить все, что происходило здесь эти три месяца», - рассказала на камеру Лобода, проезжая по городу.

Певица также пообщалась с местными жителями.


Дарья Волкова, politeka.net





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