"Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні"

Відома співачка Світлана Лобода розповіла, на що спрямує гроші, які зібрала на благодійних концертах.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі своїх концертів, а також розповіла про зібрані кошти.

Так, на одному з фото Світлана знята на сцені у світлі софітів на повний зріст. Перед карою вона з'явилася в екстремально короткій сукні, яка підкреслила довгі ноги і струнку фігуру. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Лобода розповіла про зібраний на концертах мільйон гривень, який відправить на відбудову будинків у її рідному місті Ірпені.

"Дорогі друзі! Часи не обирають і тут, і зараз ми робимо все, щоб подарувати один одному трохи надії та тепла. Кожна наша зустріч наповнює новими силами і дає впевненість у тому, що цей світ можна змінити і ми змінюємо його разом. Дякую, що ви з нами. Ми дивимося в один бік і у нас все вийде! Слава Україні!", - написала артистка у підписі до публікації.