"Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні"

Світлана Лобода

Відома співачка Світлана Лобода розповіла, на що спрямує гроші, які зібрала на благодійних концертах.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі своїх концертів, а також розповіла про зібрані кошти.

Так, на одному з фото Світлана знята на сцені у світлі софітів на повний зріст. Перед карою вона з'явилася в екстремально короткій сукні, яка підкреслила довгі ноги і струнку фігуру. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Лобода розповіла про зібраний на концертах мільйон гривень, який відправить на відбудову будинків у її рідному місті Ірпені.

"Дорогі друзі! Часи не обирають і тут, і зараз ми робимо все, щоб подарувати один одному трохи надії та тепла. Кожна наша зустріч наповнює новими силами і дає впевненість у тому, що цей світ можна змінити і ми змінюємо його разом. Дякую, що ви з нами. Ми дивимося в один бік і у нас все вийде! Слава Україні!", - написала артистка у підписі до публікації.


Галина Струс, politeka.net





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