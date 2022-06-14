Жена известного футболиста высмеяла мисс "ДНР" и Крыма: фото "красоток"

Жена полузащитника "Александрии" Сергея Рыбалки Маргарита высмеяла мисс так называемой Донецкой народной республики (ДНР) и Крыма, информирует Апостроф .

Пост "красоткам" избранница 32-летнего футболиста посвятила в сторис Instagram.

Маргарита опубликовала фото девушки, которая, как утверждает правозащитник Сергей Наумович в Facebook, является мисс "ДНР".

В комментарии к снимку жена Рыбалки написала: "А вот и мисс "ДНР" подвезли, на фоне которой мисс Крым действительно кажется красивой".

А вот так выглядит мисс Крыма, которую упомянула в своем сообщении Маргарита:

Рыбалка выступал за юношескую и молодежную национальные команды Украины. На его счету девять матчей в составе первой сборной страны.