"Она неадекватная": дочь Снежаны Егоровой рассказала, как писала скандальной матери из подвала

Ровинская, Егорова

Дочь Снежаны Егоровой телеведущая Стася Ровинская рассказала об ужасных словах матери.

Дочь Снежаны Егоровой 29-летняя Стася Ровинская, которая была ведущей программы "Твій день" на телеканале "1+1", в интервью "Зоряному шляху" рассказала о переписке с матерью. Как оказалось, Стася писала скандальной матери с пророSSийскими взглядами, сидя с маленьким сыном в бомбоубежище. Однако, вместо поддержки получила очередную порцию оскорблений и непонимания.

Ровинская в интервью не стала подбирать слова и назвала вещи своими именами.

"Я знаю этого человека, да, она неадекватная, но никогда не была настолько… Или ей деньги платят за это. Ну, что с ней случилось? Я писала ей, когда все началось. Мы были в подвале, и сын плакал, спал на полу. Я ей послала видео, говорю: "Мы сейчас сидим в подвале, а ты говоришь, что по военным объектам стреляют". Тогда она ответила что-нибудь типа: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Теперь сидите", - рассказала Стася Ровинская.

Отметим, что сейчас Стася вместе с семьей переехала в США, перед этим уволившись с телеканала. В самом начале войны Ровинская разругалась со скандальной Егоровой в пух и прах, даже послала ее прямым текстом. Девушка признается, что не знает, что должно случится, чтобы она простила свою мать.


Галина Струс, politeka.net

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