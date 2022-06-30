Світлана Лобода переписала своє майно у РФ на охоронця: співачка відповіла на чутки

Після анексії Криму та початку військових дій на Донбасі у 2014 році багато українських артистів продовжували активно виступати та працювати в Росії. За вісім років деяким із них вдалося ґрунтовно осісти в країні-агресорі, придбати житло та іншу нерухомість. Серед них опинилася і Світлана Лобода, у якої розплющились очі після повномасштабного нападу РФ на Україну.

Українська виконавиця, уродженка Ірпеня, зруйнованого окупантами, покинула Росію і зараз перебуває в Європі. Артистка не тільки допомагає біженцям з України, але ще й намагається відкрити очі своїм російським шанувальникам. Нерідко у сторіз вона публікує кадри наслідків ракетних ударів, а також спростовує брехливі заяви пропагандистських російських ЗМІ.

Цього разу Світлана Лобода відреагувала на заяви ЗМІ про те, що вона, щоб урятувати свої мільйони та, побоюючись арешту нерухомості, обрала довірителем свого майна охоронця Гаджимурата Абдулаєва. Преса стверджує, що охоронець зірки у березні організував транспортування розкішних авто співачки до Білорусії.

РосЗМІ також пишуть, що Світлана Лобода переписала свій заміський будинок у Підмосков'ї на охоронця, тому що продавати нерухомість не хоче. Повідомляється, що артистка ще має квартиру в Москві, і вона продовжила оренду складу в російській столиці, де зберігається вся апаратура для концертів, що може говорити про те, що повністю розривати зв'язок з РФ зірка не має наміру.

Світлана Лобода була дуже здивована, прочитавши про себе таке в Мережі, і її реакція була такою:

"Мурад (охоронець – примітка Редактора) приємно здивований. Ну чому ж ви весь час брешете?!!"

Нагадаємо, Світлана Лобода приїхала додому в Ірпінь та показала жахливі кадри: "Не знаю, що потрібно, щоб пробачили".