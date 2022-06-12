Юная дочь Моники Беллуччи с новой прической превзошла маму на съемке: "Здесь можно только позавидовать"

Дева выглядела очень интригующе с новой прической.

Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель после первого же выхода в свет вместе с мамой получила несколько предложений от модных домов для сотрудничества. Все дело в том, что модельная внешность девы очень напоминала образ ее мамы, модели и актрисы Моники Белуччи.

Сейчас девушка не так часто делится новыми кадрами, однако ее поклонники в Инстаграм показывают образы Девы сами. В недавней фотосессии она превратилась в настоящую роковую диву при помощи обновленной прически и простого костюма с блестками.

«Это действительно прекрасно??; она совершенное очарование??; такая милая и роскошная девушка?; это гроза будущих моделей; мама может сразу гордиться; ну не оторваться, она такая радостная????; почему это так жарко и просто одновременно; здесь можно только позавидовать» - отвечают в сети.

Как можно понять, Дева периодически занимается рекламой для духов, трендовой одежды и костюмов Гуччи или Дольче Габбана, а также других. Девушка редко показывает в Инстаграм личные фото, чтобы ее жизнь не была под прицелом.

Однако кадры для рекламы трендовых луков девушка с радостью показывает в сети. На фан-аккаунтах также активно обсуждают внешностью девушку, очень похожей на Беллуччи.