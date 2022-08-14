Мамулечка, надо сваливать отсюда. У мережі набирає популярності трек про переляканих росіян у Криму

9 серпня в анексованому Криму поблизу селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів. Після інциденту туристи почали масово залишати пляжі та виїжджати з окупованого півострова. Кадри з істерією росіян швидко розлетілися мережею і надихнули українців на створення мемів та пародійних треків, інформує Апостроф .

29-річний саунд-продюсер Ігор Габараєв із Києва, більш відомий як FRSHMND, побачив ролик із переляканими росіянами та зробив крутезний ремікс. Трек "зайшов" українцям і за два дні зібрав на YouTube-каналі музиканта понад сто тисяч переглядів.

За основу треку музикант взяв відео, на якому росіянка на кримському пляжі бачить вдалині клуби диму та кричить матері: "Мамуль, мамулечка, давай! Надо сваливать отсюда! Надо ехать, это уже какой-то треш! Да домик ничо нам не сделает твой деревянный домик! Пока не поздно, мааааамаааааа!".

"Ремікс на відео Мамулечка, надо сваливать отсюда". Хто зна, може це буде новим гімном Казантипу. Велика подяка нашим хлопцям із Збройних Сил України! Цей ремікс став можливим завдяки їм. Буду дуже вдячний вашій підтримці у вигляді лайків, коментарів та розповсюдження. Крим - це Україна! Слава Україні!", - написав автор треку в описі до ролика.

Слухачі подякували музикантові за настрій і висловили впевненість в тому, що зовсім скоро під цей ремікс українці танцюватимуть на пляжних вечірках у звільненому від окупантів Криму.

"Дякую тобі за трек! Ти показав одним треком їхню "ссикливість" та егоїзм. Це не інстинкт самозбереження, вони не замислювалися в той час як було всім нам, українцям! Нехай тепер слухають і горять ср*ки. Слава Україні!", " Офігезно. Щиро вдячний за "трек гарного настрою", "Клас. Це мені нагадує роботу наших Котиків: спокійно, впевнено та точно без жодної метушні. Дякую. Продовжуйте. Успіхів", - пишуть коментатори.

Фото: instagram.com/frshmnd

Ігор розповів, що трек народився наступного дня після вибухів у Новофедорівці, про його створення музиканта попросила мама.

"У той день, коли з’явилося відео вибуху у Криму, першою відреагувала моя мама, - розповів він "Високий замок". - Мама скинула мені це відео і написала, що було б добре, якби я зробив на нього саунд. Наступного ранку прокинувся і подумав: "Ну, якщо мама сказала зробити, значить - треба!".