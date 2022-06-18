"Можете себе представить": Астафьева в соблазнительном образе заинтриговала новой съемкой

Даша Астафьева

Певица поделилась кадром из бэкстейджа съемки со своими девочками, пообещала "огнище".

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве и активно работала на волонтерской кухне, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз звездная красотка опубликовала в сторис кадр из бэкстейджа съемки со своими девочками, и пообещала нечто горячее.

На фотографии Даша и ее подруги запечатлены в интересной локации, видимо именно там проходила фотосессия. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном темном платье, которое прилегает к телу и подчеркивает все аппетитные прелести. Волосы модели собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице яркий макияж с красной помадой. Даша загадочно смотрит в камеру, интригуя этой новой фотосессией.

"Можете себе представить, что мы наснимали… Огнище", - подписала сторис Астафьева, намекая на очередную горячую фотосессию, которых у нее очень много. Похоже, артистка уже немного отошла от переживаний первых дней войны, и вернула в свою жизнь любимые пикантные фотосессии.


Галина Струс, politeka.net





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