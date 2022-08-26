Зірка "Орла і решки" Бєдняков не стримав емоції, згадуючи про загиблу маму та рідний Маріуполь: "Все знищено..."

Мама Андрія Бєднякова перед смертю понад місяць провела у Маріуполі, де точилися жорстокі бої. Після пережитого стресу вона впала в кому, а після померла.

Як повідомляє Politeka.net, 24 серпня відбувся святковий концерт до Дня Незалежності України, який майже дві доби на станції метро Майдан Незалежності готували найпопулярніші артисти країни.

З промовою під час концерту виступив телеведучий "Де логіка?" та "Орел та Решка" Андрій Бєдняков. Під час виступу він не стримав сліз, розповідаючи про рідний Маріуполь, який знищили росіяни.

Андрій Бєдняков присвятив емоційну промову своїм спогадам про рідне місто Маріуполь і покійну маму, яка не витримала окупації російських загарбників.

"Сідав у поїзд і їхав додому, до рідного Маріуполя, до мами. І неважливо, де я був – на сесії у Харкові, чи отримав перші гроші у Києві. Я завжди хотів ці гроші показати мамі. Я сідав і їхав. Як і тисячі маріупольців. Ми їхали однією дорогою. І навіть зараз, коли я заплющую очі, я бачу цю дорогу", – сказав телеведучий.

Артист заплющив очі і згадав, як любив повертатися додому поїздом додому, а відкривши їх, розплакався. Адже тепер тієї дороги немає – все зруйновано росіянами.

"Коли я відкриваю очі, я бачу, що нічого немає. Все знищено, крім спогадів. Знищено будинки, знищено життя", – сказав Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков висловив упевненість, що, незважаючи на те, що зараз місто тимчасово окуповане, а його мама трагічно загинула, місто буде звільнено.