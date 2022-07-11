17-річна дочка Беллуччі у прозорій сукні затьмарила маму на показі: "Моніка може бути спокійна"

Діва справила яскраве враження.

Як пише Politeka.net, в Інстаграм Діва Кассель знову викликала фурор, з'явившись на показі модного будинку в дивовижному вбранні з вишивкою та сіточкою. Так, на Сицилії відбувся показ Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023.

Як і очікувалося, 17-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Діва Кассель наробила багато галасу своєю появою. Вона постала на подіумі в розкішному образі, Діва одягла в ілюзорну сукню-корсет із тюля із золотими ребрами, розшиту мереживним макромом, кристалами та перлами.

«Вона прекрасна ??; Атмосфера ?; Спадщина ??; бездоганна дівчинка!!??; горда Моніка може бути спокійна; Кохання ????; Мадемуазель Трес Жолі ????; Беллісіма ?; Ти красуня моя дорога ?».

Діва не так часто показує кадри з собою в Інстаграм, проте її молодик нещодавно здивував моменти їхнього відпочинку.

Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і мешкає в Парижі. Лука також модель і активно веде Інстаграм. За словами інсайдерів, двоє молодих людей познайомилися та полюбили один одного у модних колах.