Рианна впервые стала мамой – певица родила сына

Барбадосская певица Рианна впервые стала мамой – звезда родила сына своему избраннику рэперу A$AP Rocky. Малыш появился на свет еще 13 мая в Лос-Анджелесе.

Детали и имя новорожденного ребенка родители пока решили не разглашать, а о родах артистки сообщил близкий к паре источник, передает издание Page Six.

Фото: Getty Images

Слухи о романе исполнительницы и рэпера появились в 2013 году, когда они выступали вместе в ее мировом турне Diamonds. Позже оба встречались с другими. Рианна долгое время была в отношениях с саудовским бизнесменом-миллиардером Хасаном Джамилем, информирует Апостроф .

До этого знаменитость встречалась с хип-хоп исполнителем Крисом Брауном, игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кэмпом и с баскетболистом Джей Ар Смитом. В течение нескольких лет ходили слухи о романе Рианны с рэпером Дрейком, однако певица заявляла, что между ними только дружба.

Фото: Getty Images

В мае 2021 года A$AP Rocky сказал, что встречается с Рианной, назвав певицу любовью всей своей жизни. После этого пара неоднократно говорила в интервью, что они уже задумываются о детях. Артистка отмечала, что планирует стать матерью в ближайшем будущем. Рэпер в ответ подтвердил, что не имеет ничего против этих планов.

"Я думаю, что я был бы невероятным, в общем-то необычным отцом. У меня был бы очень активный ребенок. Очень", - говорил A$AP Rocky в мае 2021. Тем временем Рианна шутила в одном из интервью, что станет "психомамой". "Я чувствую, что именно такой мамой буду. Псих – это обо мне", – пошутила она Elle в марте.