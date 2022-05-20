Кейт Миддлтон впечатлила роскошным образом на премьере фильма с Томом Крузом: фото

Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик" с участием актера Тома Круза. На красной дорожке герцогиня Кембриджская позировала в изысканном вечернем наряде.

Кейт появилась на публике в платье с обнаженными плечами, что является нарушением королевского протокола. До этого жена принца Уильяма всегда выходила в свет в нарядах с удлиненными рукавами. Кадры из премьеры опубликованы на странице герцогов Кембриджских в Instagram.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцогиня решила поэкспериментировать не только с образом, но и сделала другую прическу: вместо привычных локонов Кейт выбрала прямые волосы. На лицо она нанесла легкий вечерний макияж. Завершили аутфит длинные роскошные серьги, черный клатч и туфли на каблуке, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/whatbritishroyalswore

Принц Уильям появился на мероприятии в черном смокинге, белой рубашке и с черной бабочкой. Образы пары удачно дополняли друг друга.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На красной дорожке Кейт и Уильяма сопровождал сам Том Круз, после чего актер представил герцогов своим коллегам - Дженнифер Коннели, которая играет Пенни Бенджамин, и Майлзу Теллер, исполняющему роль Питера "Мэверика" Митчелла.

Фото: instagram.com/whatbritishroyalswore

В посте под снимками герцоги Кембриджские написали, что были рады встрече с актерами. Эта премьера была в поддержку работы организации, помогающей десяткам тысяч людей, работающих за кулисами в ведущей мировой кино- и телеиндустрии Великобритании.

Фото: instagram.com/whatbritishroyalswore

"Лучший стрелок: Маверик" (англ. Top Gun: Maverick) – драматический боевик 2021 года режиссера Джозефа Косински. Лента является продолжением фильма 1986 года "Лучший стрелок". Том Круз и Уэл Килмер вернутся к своим ролям. Сначала было запланировано выпустить фильм 12 июля 2019, но эти планы пришлось отменить из-за пандемии коронавируса и конфликта с выходом других фильмов. Тогда выход фильма запланирован на 19 ноября 2021 года. 1 сентября 2021 года Paramount Pictures объявила, что фильм выйдет в кинотеатрах 27 мая 2022 года.