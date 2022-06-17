С Джамалой случилось непредвиденное перед концертом, певица поделилась деталями: "Мне было очень страшно"

Известная певица поделилась своей бедой – такое с ней случилось во второй раз в жизни.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала рассказал о неприятности, которая произошла с ней после концерта в Словении. Подробностями она поделилась на своей странице в Инстаграм-Сториз.

"Со мной в семь утра случилось кое-что во второй раз в жизни. Из-за долгого перелета, из-за того, что все включают кондиционеры я вечером потеряла свой голос. Меня продуло и я просто охрипла", - призналась Джамала.

Она добавила, что молилась и делала все, чтобы петь полноценно на концерте вечером. Тогда она поняла, как хорошо быть дома, где есть возможность сходить к своему фониатору. Но в Словении Джамале пришлось идти к лору, который просто сделал ей укол обезболивающего и отпустил.

"Я сделала все возможное, чтобы вернуть голос... Мне было очень страшно. Это было во второй раз в моей жизни", - добавила артистка.