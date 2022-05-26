"Грустно, вечная память": не стало известного украинца, его песни часто звучали в фильмах и передачах

Неумолимая, безжалостная смерть навечно вырвала человека "искренней души и высокого патриотизма".

26 мая стало известно о смерти знаменитого украинского поэта, композитора и исполнителя песен Теодора Кукурузы. В сентябре этого года артисту должно было исполниться 66 лет. Печальную новость сообщили на сайте "Золочів.нет".

Начальница отдела по культуре Золочевского городского совета Мария Мельник отметила, что неумолимая, безжалостная смерть навечно вырвала "искренней души и высокого патриотизма" Человека – поэта-песенника, художника слова и песни.

О причинах смерти в материале не указано. Отмечается, что от этой новости грустно, вечная память. Одной из самых известных композиций погибшего музыканта была песня "День народження у тебе", без которой трудно представить праздник украинского именинника.

Теодор Кукуруза – артист, поэт, композитор и песенник. В его творчестве более 380 песен и 5 сборников песен: "Повертайтесь до рідних осель, українці!", "Любов від Бога нам дана!", "Сповідь", "Бог! Україна! Любов! ", "Для чого ми?". Его композиции часто звучали как музыкальное сопровождение историко-патриотических передач и фильмов.