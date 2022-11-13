"Це свинство": перший скандал на Нацвідборі на Євробачення-2023, дісталося Джамалі та Тіні Кароль

"Це свинство": перший скандал на Нацвідборі на Євробачення-2023, дісталося Джамалі та Тіні Кароль

Фронтмен гурту Cloudless, учасник проєктів "Х-фактор" та "Голос країни" Юрій Каналош зняв свою кандидатуру на Нацвідбір Євробачення-2023.

Цьогоріч Каналош подався на Нацвідбір як сольний артист Lue Bason, але врішив відмовитися від участі ще до оголошення фіналістів.

На своїй сторінці в Instagram співак розмістив відеозвернення, в якому "наїхав" на Суспільне та Джамалу, яка його нібито засудила, та заявив, що пошкодував, що втретє пішов на Національний відбір Євробачення.

З'ясувалося, що Lue Bason просив Суспільне завчасно сказати йому, чи пройшов він у фінал, адже йому треба закінчити пісню, домовитися з дистриб'ютором про реліз та "продумати дуже багато речей, щоб за нього проголосували", але його прохання проігнорували. Розлючений артист розсекретив імена артисток, яким гарантоване місце в прямих ефірах – Jerry Heil та KRUTЬ.

Також Каналош обурився, що в журі Нацвідбору Євробачення-2023 знову взяли Джамалу. На його думку, минулого року співачка засудила його гурт Cloudless.

"Протягом нашого виступу Джамала теренькала з Лодигіним, практично весь виступ, або сиділа в телефоні. Це видно на відео. Ти мені ставиш найнижчий бал, і ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто наглість, це свинство", – заявив Юрій.

Він також принизив Тіну Кароль, назвавши її "блондою", яка поставила найнижчий бал – двійку.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Еліна Світоліна вперше показала, як виглядає її дочка від француза Гаеля МонфісаЕліна Світоліна вперше показала, як виглядає її дочка від француза Гаеля Монфіса
Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»
Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."
Тіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у НімеччиніТіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у Німеччині
"Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни""Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни"
Блок рекламы


Похожие новости
Тіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у НімеччиніТіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у Німеччині
Кароль на прикладі Меладзе пояснила, чому не можна вірити зіркам з рф, які каються: "На дев'ятий місяць війни..."Кароль на прикладі Меладзе пояснила, чому не можна вірити зіркам з рф, які каються: "На дев'ятий місяць війни..."
Українці обрали трьох суддів Нацвідбору на "Євробачення-2023": хто переміг у голосуванніУкраїнці обрали трьох суддів Нацвідбору на "Євробачення-2023": хто переміг у голосуванні
Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі виконала пісню "Чорнобривці": відео чуттєвого виступуТіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі виконала пісню "Чорнобривці": відео чуттєвого виступу
Кароль раз і назавжди відповіла українцям, які скучили за її російськомовними піснями: "Якими б хітами вони не були..."Кароль раз і назавжди відповіла українцям, які скучили за її російськомовними піснями: "Якими б хітами вони не були..."
Тіна Кароль у сукні з оригінальним декольте не дала нудьгувати українцям на концерті: кадриТіна Кароль у сукні з оригінальним декольте не дала нудьгувати українцям на концерті: кадри
«Нехай болить»: Тіна Кароль звикла до почуття самотності і розповіла, як це змінює життя«Нехай болить»: Тіна Кароль звикла до почуття самотності і розповіла, як це змінює життя
"По-перше, ти чмо": зірка "Жіночого кварталу" прокоментувала скандал із Максом Барських"По-перше, ти чмо": зірка "Жіночого кварталу" прокоментувала скандал із Максом Барських
Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."
Брітні Спірс після незручного скандалу несподівано обірвала всі зв'язки: "Доводилося щотижня зустрічатися з лікарями"Брітні Спірс після незручного скандалу несподівано обірвала всі зв'язки: "Доводилося щотижня зустрічатися з лікарями"
Последние новости
Подгружаем последние новости