Стало відомо, як в Україні обвалилася народжуваність

На третину менше дітей зареєстрували в Україні за 11 місяців 2022 року. Про це, з посиланням на дані Мін'юсту, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Кількість нових родин зросла на 5% за 11 місяців 2022 року у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.

Пік "весільного буму" припав на початок повномасштабного вторгнення Росії. У березні та квітні, після початку великої війни, шлюбів укладалося у півтора рази більше, ніж зазвичай. Здебільшого лідерами за кількістю новостворених родин були прифронтові області. Загалом за 11 місяців 2022 року було укладено майже 210 тисяч шлюбів.

Натомість кількість реєстрацій новонароджених за 11 місяців 2022 року впала на третину у порівнянні з відповідним періодом у 2021 року. Ймовірно, це пов'язано з тим, що частина дітей була народжена за кордоном та їх поява ще не була посвідчена в українських держустановах.

Загалом за неповний 2022 рік народилося 195 тисяч маленьких українців.

Хлопчиків та дівчат народжується майже порівну: 51,5% хлопчиків та 48,5% дівчат. Гендерний розподіл новонароджених майже не змінився: 51.50% хлопчиків у 2022 проти 51.52% у 2021.

Нагадаємо, згідно із прогнозом Інституту демографії, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності в Україні.