Стало погано на роботі: раптово помер український продюсер Владислав Ляшенко

У Києві помер відомий промоутер та автор багатьох проектів Владислав Ляшенко. Життя українського продюсера обірвалося раптово 3 березня під час зустрічі з клієнтом, інформує Апостроф.

Сумною звісткою на своїй сторінці у Facebook поділився директор агенції Concert.ua Дмитро Феліксов. "Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені смс. Влада більше нема. Просто погано стало на роботі, коли зустрічався з клієнтом", - написав він 3 березня. Причини раптової смерті він не повідомив.

Фото: facebook.com/Dmytro.Felixov

Владислав Ляшенко родом із Кривого Рогу. Він був співзасновником лейблу "Інша Музика", який разом із режисером Віктором Придуваловим заснував у 2006 році. Лейбл відіграв ключову роль для становлення української альтернативної сцени у нульових.

Ляшенко також був організатором та співзасновником Best Ukrainian Metal Act – найбільшої альтернативної музичної премії. Заснував українське онлайн-радіо альтернативної музики "Субмаріна".

Також Владислав працював арт-директором концертного майданчика "Бінго", керував київським клубом "Monterey". Останнім часом працював директором Bel Etage Music Hall, що належить Concert.ua.

"Не стало нашого колеги та друга. Влад пішов з життя раптово, просто під час екскурсії орендаря Bel Etage. Співчуваємо близьким і рідним. Наші думки зараз з ними", - написали на сторінці Concert.ua в Instagram.

Фото: facebook.com/vlad.lyashenko

Колеги, друзі та просто ті, хто знав Влада Ляшенко, висловлюють слова скорботи та публікують пам'ятні фото на його сторінці у Facebook.

"Влад Ляшенко пішов ... Боляче... Ти був зі своїм характером, зі своїм баченням. Немає слів, не віриться. Дякую тобі за все! Прощавай";

"Ти був одним з тих, на кому трималася українська важка сцена. Більше 20 років я виходив на сцену з різними бандами на багатьох десятках фестів, які вібувалися саме завдяки тобі. Спочивай з миром;

"Просто не можу повірити... Здається, що це не насправді. Світла пам'ять".

Фото: facebook.com/vlad.lyashenko

Фото: facebook.com/vlad.lyashenko

Фото: facebook.com/vlad.lyashenko

Фото: facebook.com/vlad.lyashenko

Фото: facebook.com/vlad.lyashenko

Фото: facebook.com/vlad.lyashenko


Наталка Лавринець, Апостроф





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