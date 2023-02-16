Мобілізація та гіпертонія: стало відомо, яких хворих звільнять від призову до ЗСУ

В Україні продовжується загальна мобілізація. Військовозобов'язані, які отримують повістки, направляються на військово-лікарську комісію. Медики приймають рішення про призов чи звільнення від нього. Стало відомо, які чоловіки, що страждають на гіпертонію, не поповнять лави ЗСУ.

Українці масово помирають від серцево-судинних захворювань, спричинених підвищеним артеріальним тиском. Однак наявність гіпертонії далеко не завжди є причиною звільнення від мобілізації.

Військовозобов'язаних можуть визнати непридатними до служби та виключити з військового обліку, якщо у них:

швидкопрогресуюча форма гіпертонії;

гіпертонічна хвороба ІІІ стадії;

симптоматичні артеріальні гіпертензії із підвищенням артеріального тиску до 3-го ступеня;

захворювання, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском (гіпертонія, вторинна гіпертензія);

стан після тромбоемболії легеневої гіпертензії або легеневої артерії через хронічні емболічні або тромботичні хвороби;

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії з асоційованими клінічними станами;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія зі ступенями тяжкості III-IV ФК. У такому разі експертне рішення приймають відповідно до основної хвороби.

Військовозобов'язаних точно звільнять від служби в армії, якщо у них діагностували гіпертонію III стадії. При хворобі на І чи І стадії комісія визнає чоловіка непридатним до військової служби у мирний час. Однак він залишиться обмежено придатним у період воєнного стану – і його можуть мобілізувати.

Наголошено, що особи, які страждають від підвищеного артеріального тиску, підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованій медустанові. Діагноз формулюється із визначенням стадії хвороби. Також враховуються уражені органи-мішені.

У кожному випадку гіпертонічної хвороби здійснюється диференціальна діагностика із симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд проводиться за основним захворюванням.

Раніше стало відомо, що чомусь в Україні різко прискорили темпи загальної мобілізації.