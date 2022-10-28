"Що сталося з моїм життям": Джамала заінтригувала новим релізом і концертами за кордоном

Відома співачка Джамала заінтригувала шанувальників новим хітом та концертами у Польщі.

Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка порадувала новинами про новий реліз та концерти у Польщі.

Як відомо, нещодавно Джамала залишила польську адаптацію шоу "Танці із зірками" і, мабуть, вирішила зробити невеликий тур польськими містами. У своєму мікроблозі артистка опублікувала яскраві фото та відео та розкрила подробиці майбутнього релізу.

На нових фото та відео Джамала відображена в цікавій локації – це гарний пляж із цікавою рослинністю. Перед камерою вона з'явлюсь у кількох різних образах, її волосся майорить на вітрі, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вираз.

У підписі до публікації співачка написала: "Новий реліз не за горами, тому час для тизерів. У новому випуску @viva_magazyn поговорили і про те, що спонукало на запис "Зову", і про майбутні концерти в Польщі та про все, що сталося з моїм життям останніми місяцями".