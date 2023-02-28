Стало відоме ім'я голови журі Канського кінофестивалю цього року

Шведський режисер, дворазовий володар "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю Рубен Естлунд очолить журі кіноогляду цього року. Як повідомляється на сайті фестивалю , цього року він пройде з 16 по 27 травня.

Організатори зазначили, що Естлунд стане головою журі Канського кінофестивалю через 50 років після того, як його очолювала його співвітчизниця Інгрід Бергман.