Стало відоме ім'я голови журі Канського кінофестивалю цього року

Кіноогляд очолить шведський режисер Рубен Естлунд.

Стало відоме ім'я голови журі Канського кінофестивалю цього року
Журі Канського кінофестивалю очолить Рубен Естлунд
© yp.fedpress.ru

Шведський режисер, дворазовий володар "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю Рубен Естлунд очолить журі кіноогляду цього року. Як повідомляється на сайті фестивалю, цього року він пройде з 16 по 27 травня.

Організатори зазначили, що Естлунд стане головою журі Канського кінофестивалю через 50 років після того, як його очолювала його співвітчизниця Інгрід Бергман.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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