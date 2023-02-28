Новостей.COM ⇒
2023-02-28
Стало відоме ім'я голови журі Канського кінофестивалю цього року
Кіноогляд очолить шведський режисер Рубен Естлунд.
Журі Канського кінофестивалю очолить Рубен Естлунд© yp.fedpress.ru
Шведський режисер, дворазовий володар "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю Рубен Естлунд очолить журі кіноогляду цього року. Як повідомляється на
Організатори зазначили, що Естлунд стане головою журі Канського кінофестивалю через 50 років після того, як його очолювала його співвітчизниця Інгрід Бергман.
Фаїна Вауліна, ZN.ua