Группа Queen анонсировала выход неизданной песни Фредди Меркьюри

Легендарная рок-группа Queen заявила о том, что выпустит ранее неизданную песню, записанную вместе с Фредди Меркьюри. Информацию об этом подтвердили Брайан Мэй и Роджер Тейлор, сообщает Deadline.

Песня называется Face It Alone, Тейлор назвал ее «маленькой жемчужиной Фредди». Она была записана во время сессии для 13 студийного альбома The Miracle, который вышел в 1989 году. Меркьюри умер два года спустя.