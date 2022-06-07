Группа Queen анонсировала выход неизданной песни Фредди Меркьюри

Релиз запланирован на сентябрь.

Группа Queen анонсировала выход неизданной песни Фредди Меркьюри
Неизданную песню Фредди Меркьюри выпустят в сентябре
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Легендарная рок-группа Queen заявила о том, что выпустит ранее неизданную песню, записанную вместе с Фредди Меркьюри. Информацию об этом подтвердили Брайан Мэй и Роджер Тейлор, сообщает Deadline.

Песня называется Face It Alone, Тейлор назвал ее «маленькой жемчужиной Фредди». Она была записана во время сессии для 13 студийного альбома The Miracle, который вышел в 1989 году. Меркьюри умер два года спустя.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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