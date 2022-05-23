Группа KOZAK SYSTEM посвятила героическим защитникам Мариуполя песню "Азов - сталь": видео

Украинская рок-группа KOZAK SYSTEM презентовала песню "Азов - сталь", которая посвящена защитникам Мариуполя. Автором композиции стал трубач группы Сергей Соловий, написавший ее буквально за полчаса, информирует Апостроф .

"Эта песня - из тех, что пишется за полчаса. В это время сердце останавливается и появляются горькие слезы гордости, а мелодия и слова рождаются одновременно. Слава Защитникам города Марии! Героям Слава!", – сказал Сергей. Клип на композицию появился на YouTube-канале коллектива.

Трек был записан за час до съемок клипа в Шаргороде Винницкой области - именно там война собрала часть KOZAK SYSTEM и съемочную группу. Локация была выбрана неслучайно: в Шаргороде есть уникальный крестный путь - одна из западных практик богослужений, в основе которого воспоминания верующих о пути Иисуса Христа на Голгофу. Символично, что именно на импровизированной Голгофе и было снято видео "Азов - сталь".

Фронтмен коллектива Иван Леньо рассказал более подробно историю создания песни. "Каждый из нас пристально наблюдал за событиями, происходившими в Мариуполе, и каждый из нас надеялся, что помощь каким-то образом сможет добраться до защитников "Азовстали", но, к сожалению, этого не произошло: ребята были вынуждены сдаться в плен ради того, чтобы сохранить свои жизни, и в первую очередь вывезти раненых и тех, кому была жизненно необходима помощь", - сказал он.

Трубач группы Сергей Соловий

Фото: instagram.com/kozak_system

"На фоне этих переживаний у нашего Сергея возникли текст и мелодия будущей песни, и он в видеорежиме записал ее и переслал нам. Поскольку мы, KOZAK SYSTEM, сейчас находимся не вместе, решили отреагировать быстро: нам показалось, что из этого может возникнуть настоящий гимн полка "Азов". Мы собрались в городке Шаргород и весь день провели на съемках. На тот момент я очень плохо чувствовал себя: за это время было много переездов и в частности с передовой, куда я в очередной раз отвозил ребятам необходимые вещи. Фактически едва стоял на ногах и, возможно, именно это позволило мне как можно правдивее передать ту боль, которую явно испытывал каждый защитник Мариуполя, понимая, что помощи наверняка не будет и не исключено, что их ждет верная смерть", - продолжил рассказывать музыкант.

"Передать эти эмоции действительно очень непросто. Их нужно прожить. Мы считаем этих людей абсолютными героями, символом Несокрушимости, символом веры в Победу, веры в Украину. Низкий поклон каждому защитнику Мариуполя. Мы очень надеемся, что будет найден механизм, который позволит освободить их из плена", - резюмировал Иван Леньо.

Фото: instagram.com/kozak_system

Текст песни "Азов - сталь"

Марія свята, ти їх збережи

Мене не жалій - я вже на межі

Ти бачила все, тут Бога нема

Тут тільки вогонь і свіжа зола

Моє серце - сталь!

Моя кров - Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

Моє серце - сталь!

Моя кров - Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

У темряві бачу я очі твої

Повір, тут ми всі нестерпно живі

Повір, що я чую молитву твою

За тебе, за неньку, за вас тут стою

Моє серце - сталь!

Моя кров - Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

Моє серце - сталь!

Моя кров - Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!!