"Оторвалась и рухнула на землю": падение аттракциона с детьми попало на видео

"Оторвалась и рухнула на землю": падение аттракциона с детьми попало на видео

В парке развлечений в турецкой Анталии случилось ЧП – корзина одного из аттракционов оторвалась от основания и упала на землю.

По данным местных СМИ, травмы получили трое детей.

В Сети появилось видео трагического момента, котороей записал мальчик, чьи друзья в тот момент находились на аттракционе.

На записи также слышно, как ребёнок кричит, что ему страшно, и советует другим не садиться в чашу. Через некоторое время платформа оторвалась и рухнула на землю.

По данным СМИ, пострадавшие дети получили легкие травмы и их жизни ничего не угрожает.


Катерина Петренко, politeka.net





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