Новостей.COM ⇒
2022-06-13
"Оторвалась и рухнула на землю": падение аттракциона с детьми попало на видео
В парке развлечений в турецкой Анталии случилось ЧП – корзина одного из аттракционов оторвалась от основания и упала на землю.
По данным местных СМИ, травмы получили трое детей.
В Сети появилось видео трагического момента, котороей записал мальчик, чьи друзья в тот момент находились на аттракционе.
На записи также слышно, как ребёнок кричит, что ему страшно, и советует другим не садиться в чашу. Через некоторое время платформа оторвалась и рухнула на землю.
По данным СМИ, пострадавшие дети получили легкие травмы и их жизни ничего не угрожает.
Катерина Петренко, politeka.net