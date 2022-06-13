"Оторвалась и рухнула на землю": падение аттракциона с детьми попало на видео

В парке развлечений в турецкой Анталии случилось ЧП – корзина одного из аттракционов оторвалась от основания и упала на землю.

По данным местных СМИ , травмы получили трое детей.

В Сети появилось видео трагического момента, котороей записал мальчик, чьи друзья в тот момент находились на аттракционе.

На записи также слышно, как ребёнок кричит, что ему страшно, и советует другим не садиться в чашу. Через некоторое время платформа оторвалась и рухнула на землю.