В Лувре мужчина измазал тортом "Мону Лизу" Леонардо да Винчи: видео

В Лувре мужчина испачкал знаменитую картину "Мона Лиза", автором которой является Леонардо Да Винчи. Посетитель в парике подъехал к полотну в инвалидном кресле, после чего неожиданно вскочил и попытался разбить пуленепробиваемое стекло – попытка оказалась провальной. Тогда он измазал картину тортом и раскидал вокруг лепестки роз.

Мужчину тут же задержала охрана музея, в то время как другие посетители продолжали фотографировать и снимать инцидент. Об этом пишет издание Marca, информирует Апостроф .

Картина, созданная примерно в 1503 году, не пострадала, потому что находится под специальной защитой за пуленепробиваемым стеклом. Сотрудники службы безопасности очистили испачканное стекло сразу после того, как вывели мужчину из здания.

Нападение с тортом на "Мону Лизу" – далеко не первая попытка испортить холст. Так, в 1950-х годах турист облил картину серной кислотой, а боливийский студент ударил ее камнем. Летом 2009 года другой посетитель швырнул в полотно чашку чая.

Портрет госпожи Лизы дель Джокондо, Леонардо да Винчи

Фото: Wikipedia

Сегодня "Мона Лиза" находится в собственном зале Лувра не только под специальной защитой за пуленепробиваемым стеклом, но и оснащена сложной сигнализацией и механизмом для поддержания микроклимата для сохранения полотна. Стоимость этой системы составляет 7 миллионов долларов. Картина в настоящее время признана бесценной и не подлежит страховке.