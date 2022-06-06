До слез и мурашек: в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видео

До слез и мурашек: в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видео

В Харькове десять выпускников школы №134 станцевали вальс на руинах своей школы.

РоSSийские захватчики ворвались в школу 27 февраля. Состоялся бой, в результате которого украинским защитникам удалось уничтожить в здании школы около 30 оккупантов.

По словам одного из выпускников школы, он собственными глазами видел, как его школа превратилась в руины.

"Я наблюдал за этим весь день. Мой дом в 500 метрах от школы. Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и угодил в дом соседей. То, что захватчики полегли здесь, - это для меня радостная новость. А сегодня выпускной и я радостный, я выпускаюсь из школы", — рассказал Глеб Опашнян в эфире «Суспільне».

Напомним, в Харькове и области россияне разрушили как минимум 263 детских сада, школы и других учебных заведений, восемь из них — уничтожены полностью.

Эту информацию Харьковская областная прокуратура опубликовала 18 мая. Но эта цифра продолжает расти, ведь оккупанты каждый день выжигают, уничтожают, превращают в руины объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, появилась информация, смогут ли украинские дети пойти в школу с 1 сентября.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
"За что это украинским детям?": Екатерина Кухар растрогала историей юной балерины из Киева"За что это украинским детям?": Екатерина Кухар растрогала историей юной балерины из Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские блогеры выпустили актуальную пародию на песню Kalush Orchestra "Stefania": видеоУкраинские блогеры выпустили актуальную пародию на песню Kalush Orchestra "Stefania": видео
Юная Дарья чудом спаслась от оккупантов, видео: "Притворилась мертвой и..."Юная Дарья чудом спаслась от оккупантов, видео: "Притворилась мертвой и..."
Огромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобожденияОгромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобождения
"Снимают, подтанцовывают": украинская "Червона калина" уже гремит под стенами Кремля, видео"Снимают, подтанцовывают": украинская "Червона калина" уже гремит под стенами Кремля, видео
Мисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красотыМисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красоты
В День защиты детей ALEKSEEV выпустил песню "Мама" и посвятил ее украинским матерям: видеоВ День защиты детей ALEKSEEV выпустил песню "Мама" и посвятил ее украинским матерям: видео
Kalush Orchestra показали режиссерскую версию клипа Stefania о женщинах и детях на войне: видеоKalush Orchestra показали режиссерскую версию клипа Stefania о женщинах и детях на войне: видео
В Лувре мужчина измазал тортом "Мону Лизу" Леонардо да Винчи: видеоВ Лувре мужчина измазал тортом "Мону Лизу" Леонардо да Винчи: видео
Школьные аттестаты, выяснилось, какими они будут из-за войны и что изменится: "Все выпускники получат..."Школьные аттестаты, выяснилось, какими они будут из-за войны и что изменится: "Все выпускники получат..."
Выкрикивал что-то об Украине: россиянин решил свести счеты с жизнью в турецком аэропорту, видеоВыкрикивал что-то об Украине: россиянин решил свести счеты с жизнью в турецком аэропорту, видео
Последние новости
Подгружаем последние новости