Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева показала маленькую украинку, впечатлившую ее своей силой духа.

Популярная певица поделилась в своем Инстаграм вдохновляющими кадрами.

Вечером 10 июня Дорофеева присоединилась к украинским артистам, которые выступали на благотворительном матче «Динамо» U16 в Испании.

Однако, это выступление стало для артистки необычным. Вместе с Надей на стадионе выступала 13-летняя София из Николаевской области, получившая ранение в ходе обстрела.

«Сегодня у меня было особое выступление – выступление рядом с очень сильной девочкой, которой всего 13 лет и недавно во время обстрелов родного дома в Николаевской области была ранена металлическим обломком, который оставался в ее виске в течение нескольких недель…», - рассказала певица.

Она поделилась кадрами их с Софией совместного выступления.

Как призналась Дорофеева, девочка ее сильно впечатлила.

«Софийка – невероятный пример силы и желания жить мирную прекрасную жизнь, ежедневно развиваться, не теряя ни дня и ценя каждый миг. Для меня честь стать частицей ее мечты и выступить вместе», - написала Дорофеева.


Дарья Волкова, politeka.net





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