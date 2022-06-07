Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей годовалой дочери

На выходных, принц Гарри и Меган Маркл устроили скромную вечеринку для близких и друзей в своем старом доме на территории Виндзорского замка. 4 июня их единственной дочери Лилибет Маунтбеттен-Виндзор исполнилось два года. В честь этого супруги поделились первым официальным портретом малышки.

Рыжее чудо: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей годовалой дочери

Вечеринка прошла на заднем дворе в коттедже Фрогмор, где и была сделана эта очаровательная фотография. В кадре предстала озорная девчушка, одетая в милое голубое платьице. У нее прелестные вьющиеся волосы рыжего оттенка, светлые рыжие бровки, глаза и нос как у мамы, а ее образ завершает нежное украшение с цветком на голове.

Поклонники единогласно заявляют, что малышка – точная копия своего отца принца Гарри. Но если присмотреться, то девочка, так же как и ее старший брат Арчи, вобрала в себе равномерно черты обоих родителей.

Рыжее чудо: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей годовалой дочери

Рыжее чудо: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей годовалой дочери

Принц Гарри и Меган Маркл были тронуты многочисленными поздравлениями со всего мира. В этот день они решили порадовать других, тех, кому в этой жизни повезло меньше, пожертвовав 100 тысяч долларов в благотворительную организацию World Central Kitchen. Данная организация, между прочим, помогает и украинцам, которым пришлось покинуть свой дом из-за войны.

Рыжее чудо: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей годовалой дочери

Рыжее чудо: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей годовалой дочери

Напомним, сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. В Сети появились первые фото беременной Пиппы.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войнеСлава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
Блок рекламы


Похожие новости
Выпускница из Харькова в нарядном платье показала, что "русский мир" сделал с ее школой: фотоВыпускница из Харькова в нарядном платье показала, что "русский мир" сделал с ее школой: фото
Освоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу ЖасминОсвоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу Жасмин
Сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка – первые фото беременной ПиппыСестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка – первые фото беременной Пиппы
До слез и мурашек: в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видеоДо слез и мурашек: в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видео
Юлия Мендель вышла замуж: фото с росписиЮлия Мендель вышла замуж: фото с росписи
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Под Киевом открыли модульный городок для переселенцев: опубликованы фотоПод Киевом открыли модульный городок для переселенцев: опубликованы фото
Создатели мультфильма "Мавка. Лісова пісня" показали яркий отрывок с саундтреком от группы "ДахаБраха"Создатели мультфильма "Мавка. Лісова пісня" показали яркий отрывок с саундтреком от группы "ДахаБраха"
Во Львове простились с полковником, погибшим под Изюмом: фотоВо Львове простились с полковником, погибшим под Изюмом: фото
Мисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красотыМисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красоты
Последние новости
Подгружаем последние новости