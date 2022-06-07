Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей годовалой дочери

На выходных, принц Гарри и Меган Маркл устроили скромную вечеринку для близких и друзей в своем старом доме на территории Виндзорского замка. 4 июня их единственной дочери Лилибет Маунтбеттен-Виндзор исполнилось два года. В честь этого супруги поделились первым официальным портретом малышки.

Вечеринка прошла на заднем дворе в коттедже Фрогмор, где и была сделана эта очаровательная фотография. В кадре предстала озорная девчушка, одетая в милое голубое платьице. У нее прелестные вьющиеся волосы рыжего оттенка, светлые рыжие бровки, глаза и нос как у мамы, а ее образ завершает нежное украшение с цветком на голове.

Поклонники единогласно заявляют, что малышка – точная копия своего отца принца Гарри. Но если присмотреться, то девочка, так же как и ее старший брат Арчи, вобрала в себе равномерно черты обоих родителей.

Принц Гарри и Меган Маркл были тронуты многочисленными поздравлениями со всего мира. В этот день они решили порадовать других, тех, кому в этой жизни повезло меньше, пожертвовав 100 тысяч долларов в благотворительную организацию World Central Kitchen. Данная организация, между прочим, помогает и украинцам, которым пришлось покинуть свой дом из-за войны.

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