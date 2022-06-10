Без вредных привычек: Олег Псюк из Kalush Orchestra назвал 5 главных качеств своей девушки

Олег Псюк, фронтмен группы Kalush Orchestra, победившей на "Евровидении-2022", рассказал о своей избраннице Александре. Пара познакомилась чуть больше года назад в соцсетях и с тех пор девушка сопровождает парня почти на всех концертах, в том числе и на выступлении в Турине, информирует Апостроф .

В интервью ТСН рэпер рассказал , какие качества характера Александры его привлекли. Музыкант назвал 5 главных достоинств своей любимой девушки.

Фото: instagram.com/kalush.official

"1. Есть какое-то волшебство в этой девушке. Она довольно простая, но она та, которой я могу доверить что угодно. 2. Поддержка, что очень важно для мужчины. 3. Помощь во всем, даже в рабочих делах. 4. Без вредных привычек. 5. Прекрасная девушка. Моя малая, Белобровая [Билобров – фамилия Саши]", - рассказал Олег.

Инициатором знакомства стала Александра. Девушка была подписана на музыканта в Instagram, и когда увидела, что они с ним разминулись в Буковеле, написала ему.

"У него в сторис в тот же вечер появился опрос для подписчиков, я прокомментировала, что было бы классно встретиться, жаль что так разминулись. Я написала, даже не думая, что он может что-то мне ответить, так сказать "во Вселенную" отправила. Но он через два дня отписал", - поделилась она.

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег и Саша договорились встретиться в Киеве , но из-за локдауна встреча несколько раз переносилась. Первое свидание произошло в первый день весны, и с тех пор пара больше не расставалась. Девушка работала с Псюком в турах, была турменеджером и проехала с ним около 30 концертов.

Пара уже успела обустроить семейное гнездышко и, по словам Александры, им очень комфортно жить вместе. Сейчас Олег с группой Kalush Orchestra находится в туре за границей, где собирает средства на помощь Украине, а Саша скучает по нему и ждет дома.

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra