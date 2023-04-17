Олег Винник смертельно хворий і не повернеться до України - блогер

Стало відомо, що Олег Вінник смертельно хворий і вже не повернеться до України навіть після перемоги. Близькі розкрили правду про страшний діагноз співака та його діяльність у Німеччині.

“Не повернеться до України“: близькі розкрили страшний діагноз Олега Винника

Український блогер Богдан Беспалов опублікував нове розслідування, яке йому нашепотіли його котики - саме так він називає свої джерела.

Повідомляється, що український артист Олег Винник, від якого нічого не чути більше року, справді перебуває в Німеччині. Його колеги неодноразово говорили про те, що музикант серйозно хворий, але ніхто не наважувався назвати його справжній діагноз – онкологія. Про це блогеру нібито повідомили працівники клініки у Берліні, де лікується Олег Винник.

Також повідомляється, що швидше за все навіть після перемоги музикант вже не повернеться до України. Про це стало відомо з розмови із "близькою людиною" співака. Також на це вказує на те, що артист запатентував своє ім'я в Німеччині.

"Олег Винник онкологічне захворювання досить важко переносив, переніс, лікується, перебуває в Берліні і, наскільки мені відомо від нашого кошеня, яке працює в клініці, де проходить лікування Олег Винник, він не повернеться в Україну. Такий висновок з'явився у нашого кошеня після спілкування з близькою людиною з оточення Винника, тож, швидше за все, Винник не повернеться, і якщо ви також знайдете інформацію в європейських джерелах патентів товарного знаку... Олег Винник встиг запатентувати своє ім'я саме в Німеччині. Все, Олег не повернеться", - йдеться у відео.

Тим часом шанувальники з нетерпінням чекають, щоб їхній кумир дав про себе знати. У соцмережах у співака все тихо. Останній його пост був присвячений Великодню 2022 року. У цей же час добра частина фанатів виконавця розлютилася на нього і радять йому більше не повертатися в Україну.

Нагадаємо, Олег Вінник захопився Кіркоровим, але відмовився від концертів у Росії: "Я принц і не голуб світу".


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Камалія розповіла, що пішла від чоловіка-мільярдера через 20 років шлюбуКамалія розповіла, що пішла від чоловіка-мільярдера через 20 років шлюбу
НВО анонсував новий приквел «Гри престолів»НВО анонсував новий приквел «Гри престолів»
НВО підтвердив, що працює над серіалом за «Гаррі Поттером»НВО підтвердив, що працює над серіалом за «Гаррі Поттером»
Арнольд Шварценеггер власноруч засипав яму на дорозі: місцева влада стверджує, що це була не ямаАрнольд Шварценеггер власноруч засипав яму на дорозі: місцева влада стверджує, що це була не яма
Олег Винник смертельно хворий і не повернеться до України - блогерОлег Винник смертельно хворий і не повернеться до України - блогер
Блок рекламы


Похожие новости
Після скандалу з втечею артистів за кордон TVORCHI отримали дозвіл на виїзд з УкраїниПісля скандалу з втечею артистів за кордон TVORCHI отримали дозвіл на виїзд з України
Митці Фінляндії зібрали понад 2 млн євро на концерті для УкраїниМитці Фінляндії зібрали понад 2 млн євро на концерті для України
Після скандалу з втечею коміка Щегеля з України Сергій Жадан закликав випускати артистів за кордонПісля скандалу з втечею коміка Щегеля з України Сергій Жадан закликав випускати артистів за кордон
Мережу обурила позиція продюсера премії "Оскар" щодо підтримки України і промови ЗеленськогоМережу обурила позиція продюсера премії "Оскар" щодо підтримки України і промови Зеленського
Вибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заявуВибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заяву
Після еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війниПісля еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війни
Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"
Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник допоможе Україні відновити зруйновані росіянами будинкиЗірка "Вікінгів" Кетрін Винник допоможе Україні відновити зруйновані росіянами будинки
Затримано велику банду, яка "постачала" наркотиками майже всі регіони України: фото і відеоЗатримано велику банду, яка "постачала" наркотиками майже всі регіони України: фото і відео
Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на ЄвробаченняБіженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
Последние новости
Подгружаем последние новости