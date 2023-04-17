Олег Винник смертельно хворий і не повернеться до України - блогер

Стало відомо, що Олег Вінник смертельно хворий і вже не повернеться до України навіть після перемоги. Близькі розкрили правду про страшний діагноз співака та його діяльність у Німеччині.

Український блогер Богдан Беспалов опублікував нове розслідування, яке йому нашепотіли його котики - саме так він називає свої джерела.

Повідомляється, що український артист Олег Винник, від якого нічого не чути більше року, справді перебуває в Німеччині. Його колеги неодноразово говорили про те, що музикант серйозно хворий, але ніхто не наважувався назвати його справжній діагноз – онкологія. Про це блогеру нібито повідомили працівники клініки у Берліні, де лікується Олег Винник.

Також повідомляється, що швидше за все навіть після перемоги музикант вже не повернеться до України. Про це стало відомо з розмови із "близькою людиною" співака. Також на це вказує на те, що артист запатентував своє ім'я в Німеччині.

"Олег Винник онкологічне захворювання досить важко переносив, переніс, лікується, перебуває в Берліні і, наскільки мені відомо від нашого кошеня, яке працює в клініці, де проходить лікування Олег Винник, він не повернеться в Україну. Такий висновок з'явився у нашого кошеня після спілкування з близькою людиною з оточення Винника, тож, швидше за все, Винник не повернеться, і якщо ви також знайдете інформацію в європейських джерелах патентів товарного знаку... Олег Винник встиг запатентувати своє ім'я саме в Німеччині. Все, Олег не повернеться", - йдеться у відео.

Тим часом шанувальники з нетерпінням чекають, щоб їхній кумир дав про себе знати. У соцмережах у співака все тихо. Останній його пост був присвячений Великодню 2022 року. У цей же час добра частина фанатів виконавця розлютилася на нього і радять йому більше не повертатися в Україну.

Нагадаємо, Олег Вінник захопився Кіркоровим, але відмовився від концертів у Росії: "Я принц і не голуб світу".