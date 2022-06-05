Украинские блогеры выпустили актуальную пародию на песню Kalush Orchestra "Stefania": видео

Еще до победы на "Евровидении-2022" "Stefania" Kalush Orchestra стала настоящим хитом, а теперь ее популярность в Украине и за ее пределами бьет все рекорды. Так, юмористический проект "Сільрада", который выпускает пародии на клипы популярных артистов, презентовал свою версию песни.

Команда, в состав которой входит блогер Дима Варварук и финалист шоу "Голос країни" Тема Паучек, изменила текст песни "Стефанія" и посвятила ее бабушке Евдокии, информирует Апостроф .

"Этот клип посвящен моей бабушке. Просто Оксана в песне не рифмуется, - объяснил Варварук. - Именно она воспитывала меня в детстве, пока родители были за рубежом. Бабушка рассказывала мне про тяжелую судьбу украинского народа и украинского языка. Вопреки всем запретам она с моим дедом пели украинские песни. С того момента я делаю все возможное, чтобы украинский контент распространялся и был популярным. И я буду делать это, пока бьется мое сердце".

Вместо знакомого припева "Стефанії" в песне "Сільради" есть такие строчки:

"Євдокія баба, баба Євдокія,

Засіває поле, а росія тліє.

Розкажи мені, бабо, про то знову

Як колись боролись ми за рідну мову".

В клипе герой Димы Варварука и его бабушка ловят на огороде роSSийского оккупанта и упаковывают его в пакет с надписью "200".

Видео собирает на YouTube тысячи просмотров, и о его успехе уже пошутил Олег Псюк из Kalush Orchestra. Он предложил отправить "Евдокию" на конкурс "Евровидение-2023".

Фото: YouTube