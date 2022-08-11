Kalush Orchestra скасували свій виступ на фестивалі в Чорногорії через участь пропутінської артистки

Український гурт Kalush Orchestra відмовився від участі в фестивалі Sea Dance Festival у Чорногорії через небажання організаторів скасувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц, якій закидають симпатії щодо російського лідера Владіміра Путіна.

Пресслужба гурту зазначає, що коли організатори фестивалю пропонували Kalush Orchestra виступити у Чорногорії, мови про виступ на одній сцені з Ніною Кравіц не йшлося, тому гурт прийняв запрошення організаторів. Але коли діджейка Ніна Кравіц несподівано опинилася у лайнапі, вони зажадали від організаторів фесту скасувати її виступ.

11 серпня команда Kalush Orchestra повідомила, що організатори відмовили у скасуванні виступу російської співачки, мовляв, що “музика має бути поза політикою”.

"Ми не будемо виступати з пропутінською російською артисткою на одній сцені. На звернення гурту організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому як і обіцяємо, скасовуємо свій виступ там", - прокоментував рішення гурту Kalush Orchestra, його лідер Олег Псюк.

В Instagram лідер гурту додав, що "бажання виступати на одній сцені" з Ніною Кравіц у гурту немає. Тому гурт "сплавляється сам", закликаючи не купувати квитки на цей фестиваль 28 числа у Чорногорії усім, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra.

Sea Dance Festival – фестиваль, який проходитиме з 26 по 28 серпня у Чорногорії, він є одним з проєктів організаторів сербського фестивалю EXIT. 6 серпня фестиваль опублікував афішу з розбивкою по дням. З неї випливає, що 28 серпня Kalush Orchestra мають виступити разом з Ніною Кравіц.