Дискримінація є неприпустимою: Sea Dance відповів Kalush Orchestra на прохання скасувати виступ росіянки

Kalush Orchestra звернулися до організаторів Sea Dance Festival у Чорногорії із проханням скасувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц, яка заявлена до участі з ними в один день. У разі відмови українці пообіцяли не їхати на фестиваль, інформує Апостроф .

Автори музичного заходу відповіли на вимогу переможців "Євробачення-2022", опублікувавши своє рішення на сайті фесту. Організатори заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, співчувають Kalush Orchestra і всьому українському народові, але скасовувати виступ росіянки не будуть.

Фото: instagram.com/kalush.official

"Фестиваль Sea Dance співчуває всім жертвам війни та засуджує російське вторгнення та страждання, що відбуваються в Україні, як і в будь-якій точці світу, але скасовувати виступ будь-якого виконавця виключно за ознакою його національності, раси чи віросповідання - суперечить цінностям, за які виступає Sea Dance" , - йдеться у заяві.

"Ми вважаємо, що дискримінація будь-якої людини та артиста за національною ознакою є абсолютно неприпустимою і скасовувати виступ виконавця тільки тому, що він або вона з певної країни, - неправильний шлях, як для EXIT, так і для Sea Dance, і для решти світової спільноти" , – додали організатори.

У Sea Dance зазначили, що Ніна Кравіц є давнім другом EXIT і вони знають, що артистка "не на боці війни та страждань, а на боці миру та єднання".

"Місією Sea Dance Festival, як і всіх заходів EXIT, завжди було просування миру, єдності, любові, мультикультуралізму та співпраці", - наголосили вони.

"Нам дуже приємно приймати українців Kalush Orchestra на Sea Dance, про що свідчить той факт, що їхній виступ був одним із перших анонсованих на цьогорічному фестивалі. Саме тому вкрай прикро, що переможець Євробачення зважився на такий крок, наслідком якого всього за один день стали десятки послань ненависті та нетерпимості на адресу нашого фестивалю", - сказано на сайті заходу.

"Ми віримо, що виступи Kalush Orchestra та Nina Kraviz на Sea Dance Festival є шансом спільно надіслати потужне послання миру. Це єдине повідомлення, яке ми хочемо надіслати всьому світу, тому що музика має силу та силу об’єднати та "мобілізувати" більше людей, ніж війна та збройна сила", - додали організатори.

Sea Dance Festival – фестиваль електронної та поп-музики, який цьогоріч проходитиме з 26 по 28 серпня у Будві, Чорногорія. Він є курортною версією знаменитого сербського фестивалю EXIT – найбільшого open air Східної Європи.

Фото: instagram.com/seadancefestival

Ніна Кравіц – російська діджейка, музичний продюсер та співачка, яку не раз звинувачували у підтримці президента країни-окупанта Путіна. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка написала в соцмережах "я молюся за мир", а після того, як деякі підписники попросили конкретніше висловити свою позицію щодо війни, росіянка написала: "Я не розумію ні політики, ні соціальних процесів, які вона створює. Тому я не вважаю правильним говорити про це в соціальних мережах".