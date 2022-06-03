Юная Дарья чудом спаслась от оккупантов, видео: "Притворилась мертвой и..."

Юная Дарья чудом спаслась от оккупантов, видео: "Притворилась мертвой и..."

В селе Катюжанка в Киевской области чудом пережила оккупацию 13-летняя Дарья.

Как сообщили в полиции Киевской области, она притворялась мертвой, чтобы роSSийские военные ее не расстреляли.

Там отметили, что в конце февраля 2022 года роSSийская колонна зашла в село. Тогда девочка и ее родные пытались проехать домой с соседней улицы, когда оккупанты открыли огонь по машине. Автомобиль загорелся, отец Дарьи и его жена погибли на месте.

Девочка пыталась убежать, но военные пустили автоматную очередь и тяжело ранили ее в руку и бедро. Истекая кровью, Дарья спряталась и притворилась мертвой, чем и спасла себе жизнь.


Алексей Ионов, politeka.net





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