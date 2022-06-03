Новостей.COM ⇒
2022-06-03
Юная Дарья чудом спаслась от оккупантов, видео: "Притворилась мертвой и..."
В селе Катюжанка в Киевской области чудом пережила оккупацию 13-летняя Дарья.
Как сообщили в полиции Киевской области, она притворялась мертвой, чтобы роSSийские военные ее не расстреляли.
Там отметили, что в конце февраля 2022 года роSSийская колонна зашла в село. Тогда девочка и ее родные пытались проехать домой с соседней улицы, когда оккупанты открыли огонь по машине. Автомобиль загорелся, отец Дарьи и его жена погибли на месте.
Девочка пыталась убежать, но военные пустили автоматную очередь и тяжело ранили ее в руку и бедро. Истекая кровью, Дарья спряталась и притворилась мертвой, чем и спасла себе жизнь.
Алексей Ионов, politeka.net