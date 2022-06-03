В Киеве появилось панно в честь гусей, которые сбили самолет оккупантов

В Киеве появилось панно в честь "боевых" гусей, сбивших самолет роSSийских оккупантов под Херсоном еще в начале вторжения РФ в Украину, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района столицы в Facebook.

Его создали работники этого Коммунального предприятия, посвятив 100-му дню борьбы украинского народа против роSSийского нашествия. А изобразить решили историю про гусей, ведь даже пернатые мешают планам роSSийских захватчиков, которые положили глаз на украинские земли.

"На 100-й день войны, в честь гусей, которые "сбили" самолет оккупантов над Украиной, работники КП УЗН Днепровского района создали "боевой" гусь, который разместился на транспортной развязке возле метро Левобережная. Как говорят в РоSSии," биооружие с надписью "Привет. Мы с Украиной" разместилась на площади 15 м.кв.", - говорится в сообщении.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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