В Киеве появилось панно в честь гусей, которые сбили самолет оккупантов

В Киеве появилось панно в честь "боевых" гусей, сбивших самолет роSSийских оккупантов под Херсоном еще в начале вторжения РФ в Украину, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района столицы в Facebook.

Его создали работники этого Коммунального предприятия, посвятив 100-му дню борьбы украинского народа против роSSийского нашествия. А изобразить решили историю про гусей, ведь даже пернатые мешают планам роSSийских захватчиков, которые положили глаз на украинские земли.

"На 100-й день войны, в честь гусей, которые "сбили" самолет оккупантов над Украиной, работники КП УЗН Днепровского района создали "боевой" гусь, который разместился на транспортной развязке возле метро Левобережная. Как говорят в РоSSии," биооружие с надписью "Привет. Мы с Украиной" разместилась на площади 15 м.кв.", - говорится в сообщении.