Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО: "Это, должно быть, касается..."

Тарас Тополя

Певец Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", рассказал о своей службе в ТРО, дав новое интервью.

Как пишет Politeka.net, Тарас Тополя - известный украинский певец и лидер группы "Антитела". Недавно артист записал совместную композицию с Эдом Шерманом 2step. Клип на песню собрал более 8 миллионов просмотров на платформе Ютуб и продолжает висеть в трендах. После начала войны Тополя отправился служить в ТРО и продолжает там сейчас находится. А в новом интервью для "ЖВЛ" Тополя рассказал о своей защите Украины.

"Тарас Тополь дал ЖВЛ чрезвычайно эмоциональное интервью. В нем музыкант заговорил о коллегах, пиарящихся на войне:

«После войны был парад вступления звезд в терроборону. И все почему-то думают, что вступление звезды в ТРО – это такая показуха. Ты поступил, сделал пару селфи, а дальше у тебя спецзадача – чилиш в Европе или ездишь с благотворительными концертами. И люди это воспринимают, как такое-какое «что попало».

Сам же Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитела" продолжает защищать Украину в Харьковской области. Более трех месяцев он не виделся со своей любимой, певицей Алешей и тремя их детьми. Пока, говорит, и не собирается", - написано было в публикации.

тарас тополя

Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:

"Это, должно быть, касается Барских", "Спасибо вам за все, гордимся вами, чтобы все у вас было хорошо!", "Потап переплюнул всех, он с самого начала войны за границей".


Артём Батечко, politeka.net





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