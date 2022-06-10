Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО: "Это, должно быть, касается..."
Певец Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", рассказал о своей службе в ТРО, дав новое интервью.
Как пишет Politeka.net,
"Тарас Тополь дал ЖВЛ чрезвычайно эмоциональное интервью. В нем музыкант заговорил о коллегах, пиарящихся на войне:
«После войны был парад вступления звезд в терроборону. И все почему-то думают, что вступление звезды в ТРО – это такая показуха. Ты поступил, сделал пару селфи, а дальше у тебя спецзадача – чилиш в Европе или ездишь с благотворительными концертами. И люди это воспринимают, как такое-какое «что попало».
Сам же Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитела" продолжает защищать Украину в Харьковской области. Более трех месяцев он не виделся со своей любимой, певицей Алешей и тремя их детьми. Пока, говорит, и не собирается", - написано было в публикации.
Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:
"Это, должно быть, касается Барских", "Спасибо вам за все, гордимся вами, чтобы все у вас было хорошо!", "Потап переплюнул всех, он с самого начала войны за границей".