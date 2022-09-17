Дивні моменти у поведінці: ALYOSHA розповіла, як змінився Тарас Тополя після фронту

Нещодавно гурт "Антитіла" завершив роботу в зоні бойових дій після 6-ти місяців служби. Нині музиканти зосередили свої зусилля на іншому напрямі – культурному. Дружина Тараса Тополі, співачка ALYOSHA, розповіла, чи змінився її чоловік після пережитого на фронті, інформує Апостроф .

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що як людина Тарас не змінився, проте він став різкіше реагувати на гучні звуки. При цьому Alyosha вважає, що така реакція цілком нормальна.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Це певна захисна реакція. Я вважаю це нормальним. Якщо якісь дивні моменти в його поведінці і є, то я думаю, що це тимчасово. Коли ми повернемося додому та проведемо інші психологічні тренінги щастя та кохання, сімейного тепла та затишку, дитячого сміху, то все стане на свої місця. Кохання лікує все", - сказала співачка у програмі "Слава+".

ALYOSHA також прокоментувала рішення Тараса Тополі піти на фронт. За її словами, музикант вчинив правильно, ба більше, вона теж пішла б захищати країну, якби не троє дітей.

"Усі сподіваються почути, що в мене, звичайно, є якісь переживання, страхи, скажімо, повне занепокоєння у своїй душі з цього приводу. Але я розумію, що це рішення піти на фронт, воно настільки правильне... Я б так само вчинила. Якби він вирішив інакше, я б цьому дивувалася, і це, мабуть, викликало б моє занепокоєння душевне", - поділилася вона.

Фото: instagram.com/antytila_official

Нагадаємо, Тарас Тополя зі своєю музичною командою ще задовго до повномасштабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати рідну країну від окупантів. У перші дні російського вторгнення "Антитіла" служили у Києві, а потім їх перенаправили до Харкова, де вони несли бойові медичні чергування на нульовій лінії фронту. Наприкінці серпня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ про відкомандерування колективу із зони бойових дій.