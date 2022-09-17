Дивні моменти у поведінці: ALYOSHA розповіла, як змінився Тарас Тополя після фронту

Нещодавно гурт "Антитіла" завершив роботу в зоні бойових дій після 6-ти місяців служби. Нині музиканти зосередили свої зусилля на іншому напрямі – культурному. Дружина Тараса Тополі, співачка ALYOSHA, розповіла, чи змінився її чоловік після пережитого на фронті, інформує Апостроф.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що як людина Тарас не змінився, проте він став різкіше реагувати на гучні звуки. При цьому Alyosha вважає, що така реакція цілком нормальна.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Це певна захисна реакція. Я вважаю це нормальним. Якщо якісь дивні моменти в його поведінці і є, то я думаю, що це тимчасово. Коли ми повернемося додому та проведемо інші психологічні тренінги щастя та кохання, сімейного тепла та затишку, дитячого сміху, то все стане на свої місця. Кохання лікує все", - сказала співачка у програмі "Слава+".

ALYOSHA також прокоментувала рішення Тараса Тополі піти на фронт. За її словами, музикант вчинив правильно, ба більше, вона теж пішла б захищати країну, якби не троє дітей.

"Усі сподіваються почути, що в мене, звичайно, є якісь переживання, страхи, скажімо, повне занепокоєння у своїй душі з цього приводу. Але я розумію, що це рішення піти на фронт, воно настільки правильне... Я б так само вчинила. Якби він вирішив інакше, я б цьому дивувалася, і це, мабуть, викликало б моє занепокоєння душевне", - поділилася вона.

Фото: instagram.com/antytila_official

Нагадаємо, Тарас Тополя зі своєю музичною командою ще задовго до повномасштабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати рідну країну від окупантів. У перші дні російського вторгнення "Антитіла" служили у Києві, а потім їх перенаправили до Харкова, де вони несли бойові медичні чергування на нульовій лінії фронту. Наприкінці серпня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ про відкомандерування колективу із зони бойових дій.


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ще один зрадник. Співак Міша Марвін повернувся в Росію та відновив співпрацю з Black Star
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
У Мюнхені після дворічної перерви відкрився ОктоберфестУ Мюнхені після дворічної перерви відкрився Октоберфест
Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"
"Вчіть мову": Камінська з "НеАнгелів" роздраконила українців після "повернення""Вчіть мову": Камінська з "НеАнгелів" роздраконила українців після "повернення"
Alyosha розкритикувала життя в США, куди втекла від війни: прийом лікаря 500 доларівAlyosha розкритикувала життя в США, куди втекла від війни: прийом лікаря 500 доларів
Alyosha чесно розповіла про заробітки та витрати в США, де життя дуже дороге: "Ми не платимо..."Alyosha чесно розповіла про заробітки та витрати в США, де життя дуже дороге: "Ми не платимо..."
Заморозили наші стосунки: Наталка Карпа розповіла, як спілкується з чоловіком у ЗСУЗаморозили наші стосунки: Наталка Карпа розповіла, як спілкується з чоловіком у ЗСУ
Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розповіла, як їй вдалося стати актрисою: "Почала..."Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розповіла, як їй вдалося стати актрисою: "Почала..."
Українці рознесли Потапа після повернення в Україну: "Бабки закінчується, довелося повернутися..."Українці рознесли Потапа після повернення в Україну: "Бабки закінчується, довелося повернутися..."
Потап листувався з артистами-зрадниками, співак поділився деталями: "Написали мені після Бучі..."Потап листувався з артистами-зрадниками, співак поділився деталями: "Написали мені після Бучі..."
В Кривому Розі почала відступати вода після затопленняВ Кривому Розі почала відступати вода після затоплення
Последние новости
Подгружаем последние новости