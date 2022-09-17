Дивні моменти у поведінці: ALYOSHA розповіла, як змінився Тарас Тополя після фронту
Нещодавно гурт "Антитіла" завершив роботу в зоні бойових дій після 6-ти місяців служби. Нині музиканти зосередили свої зусилля на іншому напрямі – культурному. Дружина Тараса Тополі, співачка ALYOSHA, розповіла, чи змінився її чоловік після пережитого на фронті, інформує
В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що як людина Тарас не змінився, проте він став різкіше реагувати на гучні звуки. При цьому Alyosha вважає, що така реакція цілком нормальна.
"Це певна захисна реакція. Я вважаю це нормальним. Якщо якісь дивні моменти в його поведінці і є, то я думаю, що це тимчасово. Коли ми повернемося додому та проведемо інші психологічні тренінги щастя та кохання, сімейного тепла та затишку, дитячого сміху, то все стане на свої місця. Кохання лікує все", - сказала співачка у програмі "Слава+".
ALYOSHA також прокоментувала рішення Тараса Тополі піти на фронт. За її словами, музикант вчинив правильно, ба більше, вона теж пішла б захищати країну, якби не троє дітей.
"Усі сподіваються почути, що в мене, звичайно, є якісь переживання, страхи, скажімо, повне занепокоєння у своїй душі з цього приводу. Але я розумію, що це рішення піти на фронт, воно настільки правильне... Я б так само вчинила. Якби він вирішив інакше, я б цьому дивувалася, і це, мабуть, викликало б моє занепокоєння душевне", - поділилася вона.
Нагадаємо, Тарас Тополя зі своєю музичною командою ще задовго до повномасштабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати рідну країну від окупантів. У перші дні російського вторгнення "Антитіла" служили у Києві, а потім їх перенаправили до Харкова, де вони несли бойові медичні чергування на нульовій лінії фронту. Наприкінці серпня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ про відкомандерування колективу із зони бойових дій.