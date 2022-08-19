Тополя з "Антитіла" розповів, з якими пораненнями йому доводиться боротися на фронті: "Найчастіше..."

Фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя зараз служить парамедиком та допомогає пораненим українським захисникам.

Нова "бавовна" у Білгородській області розпочалася ввечері 18 серпня. Відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла", а з недавніх пір і парамедик ЗСУ Тарас Тополя в інтерв'ю для "24 Каналу" розповів деякі подробиці того, що сталося.

Загадкова "бавовна" була в районі села Тимонове Валуйського міського округу. Тарас Тополя розповів, що це один із найбільших складів, звідки окупанти возили зброю, якою обстрілювали Харківську область. Зокрема ті території, де служить батальйон Тараса.

Також він зізнався, що наші захисники чекають на "бавовну" на складах російських окупантів у Козачій Лопані, де теж чимало російських боєприпасів.

Тарас Тополь зараз служить парамедиком. Він зізнався, що останнім часом найчастіше поранення наших захисників через вибухи мін – поранення грудної клітки, кінцівок, поранення, через які відбувається ампутація кінцівок. Також часто бувають контузії.

Варто зазначити, 15 лютого учасники гурту "Антитіла", зокрема Тарас Тополя, вступили до тероборони. Він служить парамедиком, надаючи першу допомогу пораненим.