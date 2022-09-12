Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."

Тарас Тополя та Alyosha

Музикант Тарас Тополя зізнався, ніби відреагував на бажання дружини вступити у бої з окупантами.

Український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя нещодавно вперше зустрівся з дружиною – співачкою Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) після майже п'яти місяців розлуки.

В інтерв'ю "24 каналу" він згадав про зустріч із коханою та зізнався, чи відпустив би її воювати.

У липні Тарас мав кілька вихідних, а Олена Тополя не витримала і приїхала в Україну. Співак згадав про цю романтичну зустріч.

"Це була дуже пристрасна зустріч, повна любові та поцілунків. Ми сумуємо один за одним, любимо один одного", – поділився артист Тарас Тополя.

Тарас Тополя також зізнався, що його дружина висловлювала бажання йти на фронт, але її зупинила наявність трьох маленьких дітей. Музикант зізнався, ніби відреагував на бажання дружини вступити в бої з окупантами.

"У нас є діти, і це вносить певні корективи в наше життя. Вони є нашим центром, нашою великою любов'ю та найбільшою цінністю. Я розумію її бажання... Я знаю, що вона смілива та сильна жінка. Впевнений, що їй вистачило б сміливості це зробити, але якби у нас не було дітей, то, мабуть, не було б і нас разом", – зізнався Тарас.


Александра Павленко, politeka.net





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