Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"

Зірка серіалів "Фортечна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк зізнався, що вже отримав повістку і навіть був на медогляді.

Нещодавно Тарас Цимбалюк розповів, що не лише отримав повістку, а й пройшов медогляд. Так повідомляє зірка серіалу «Впіймати Кайдаша» у програмі «Слава+», він перебуває у черзі.

«Мені прийшов повістка. Я пройшов медогляд. Всі. Я, на жаль, не мав жодної військової кафедри, в армії теж не служив. Я пішов би туди, де я впевнено почував би себе. Якби мене чомусь навчили, я пішов би туди», – каже Цимбалюк.

Він також зізнався, що боїться бути відправленим без досвіду прямо на фронт, адже поки що про військову справу нічого не знає.

«Коли відправляють на передок людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а за два тижні вони туди їдуть, це, звичайно, треш. Я, мабуть, спокійніше це сприйняв би, якщо розкласти якісь етапи» — каже артист і додає, що спочатку хоче пройти навчання, а потім бути на фронті.

Також Цимбалюк висловився про радянське минуле та "дружбу народів".

"Дружба народів" чи в'язниця народів? Сьогодення продовжує бити по голові. Чому я вкотре червоним хочу наголосити на цьому страшному для України періоді – тому що концентрація горя тоді просто зашкалювала: голодомори, втягування у війни, репресії, розстріляне відродження, депортація, тотальна русифікація і, як наслідок, знищення всього українського…", - пише Тарас Цимбалюк.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.