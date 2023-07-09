Збував наркотики на прифронтових територіях, за що й отримав сім років тюрми

Суд виніс вирок організатору злочинної групи наркоділків.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна організатора злочинної групи наркоділків, які організували та налагодили канал збуту наркотиків на прифронтових територіях. Про це повідомив сайт Державного бюро розслідувань, інформує ZN.ua .

Встановлено, що фігурант з двома спільниками самостійно вирощували та переробляли культивовані рослини конопель. Розфасовану «продукцію» вони постачали через поштові відправлення до Донецької та Харківської областей.

ДБР затримало трьох ділків у жовтні 2022 року. Під час обшуків за місцем їхнього проживання вилучено понад 200 кілограмів рослин конопель, приблизна вартість яких на «чорному ринку» складає 12 млн гривень. Двох спільників наркоділка були засуджені раніше. Суд присудив їх до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.