Велика честь для нашої родини: Святослав Вакарчук у Львові відкрив вулицю імені свого батька

7 жовтня у Львові відкрили вулицю імені покійного Івана Вакарчука. Раніше вона носила ім'я Кіндрата Рилєєва - російського поета-декабриста. Урочистий захід відвідав Святослав Вакарчук - музикант та син відомого вченого. Своїми емоціями від цієї події, а також фотографіями лідер гурту "Океан Ельзи" поділився в Instagram, інформує Апостроф.

"Це велика честь для нашої родини! Ця затишна вулиця, що прямує до парку імені Івана Франка у напрямку університету, є чудовою ілюстрацією характеру і вдачі мого батька: бути чесним, відвертим, до кінця відданим своїй справі життя і, водночас, тихим і скромним", - поділився український музикант.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"На відкритті сьогодні було багато студентів. Тату, як завжди в твоєму житті...", – звернувся до покійного батька Святослав.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук також розповів, що ввечері 7 жовтня у своєму рідному місті він дав благодійний концерт. Кошти, отримані від продажу квитків, будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.

"Ми допомогаємо зібрати на потреби нашої львівської 80-ї бригади, яка зараз, Тату, боронить і звільняє Україну від російського агресора на Сході та Півдні. Аби після Перемоги постала та, омріяна тобою країна. І сьогодні я впевнений, як ніколи, так буде!", - наголосив музикант.

Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року у віці 73 роки. Він був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки та техніки України, міністром освіти та науки України у 2007-2010 роках, а також багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk


Наталка Лавринець, Апостроф





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